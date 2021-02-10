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Факты / Спорт
Софія Зінов'єва |

Названа причина крушения вертолета Коби Брайанта

Национальный Совет США по безопасности на транспорте сообщил, что причиной катастрофы вертолета, в которой погибли восемь человек, среди которых и известный баскетболист Коби Брайант, стала дезориентация пилота из-за тумана.

Коби Брайант с дочерью

По информации следствия, пилот Ара Зобаян нарушил правила и поднял вертолет в густой туман, что привело к пространственной дезориентации.

Пилот сообщал диспетчерам, что он поднимается, хотя на самом деле из-за дезориентации он не понимал, что стремительно спускается к холмам у Калабасаса.

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Следователи также считают, что на пилота влиял звездный статус баскетболиста, из-за чего он не изменил курс, несмотря на ухудшение погодных условий, поскольку Ара Зобаян не был под воздействием наркотических средств или алкоголя, а вертолет был исправным.

Жена Коби Брайанта и семьи других погибших подали иск против Island Express Helicopters Inc и против пилота Ара Зобаяна.

Гибель Коби Брайанта

Известный американский баскетболист Коби Брайант насмерть разбился на вертолете 26 января 2020 года.

Авария произошла через 30 минут после взлета.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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