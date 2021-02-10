Національна Рада США з безпеки на транспорті повідомила, що причиною катастрофи гелікоптера, у якій загинуло вісім людей, серед яких і відомий баскетболіст Кобі Брайант, стала дезорієнтація пілота через туман.

За інформацією слідства, пілот Ара Зобаян порушив правила та підняв гвинтокрил у густий туман, що спричинило просторову дезорієнтацію.

Пілот повідомляв диспетчерам, що він піднімається, хоча насправді через дезорієнтацію він не розумів, що стрімко спускається до пагорбів біля Калабасасу.

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Слідчі також вважають, що на пілота впливав зірковий статус баскетболіста, через що він не змінив курс попри погіршення погодних умов. Адже Ара Зобаян не був під впливом наркотичних засобів чи алкоголю, а гелікоптер був справним.

Дружина Кобі Брайанта та сім’ї інших загиблих подали позов проти Island Express Helicopters Inc та проти пілота Ара Зобаяна.

Загибель Кобі Брайанта

Відомий американський баскетболіст Кобі Брайант на смерть розбився на гелікоптері 26 січня 2020 року.

Аварія сталася через 30 хвилин після злету.