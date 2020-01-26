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Факти / Спорт

Кобі Брайант загинув внаслідок аварії вертольота – ЗМІ

Легенда баскетболу Кобі Брайант загинув внаслідок аварії вертольота в Каліфорнії.

Брайант летів на своєму приватному вертольоті перед тим, як він упав вранці у неділю, 26 січня.

Після падіння повітряне судно загорілося. П’ять осіб були визнані мертвими в результаті авіакатастрофи.

Дружини баскетболіста не було на борту.

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Причина аварії з’ясовуються. Поліція розпочала розслідування.

Нагадаємо, атакувальний захисник Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайант завершив професійну кар’єру в 2016 році.

Джерело: TMZ

 

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