Легенда баскетболу Кобі Брайант загинув внаслідок аварії вертольота в Каліфорнії.
Брайант летів на своєму приватному вертольоті перед тим, як він упав вранці у неділю, 26 січня.
Після падіння повітряне судно загорілося. П’ять осіб були визнані мертвими в результаті авіакатастрофи.
Дружини баскетболіста не було на борту.
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Причина аварії з’ясовуються. Поліція розпочала розслідування.
Нагадаємо, атакувальний захисник Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайант завершив професійну кар’єру в 2016 році.
Джерело: TMZ
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