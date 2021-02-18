Перший матч Ліги Європи між Динамо та Брюгге завершився нічиєю

Динамо – Брюгге – 1:1

18 лютого в 17.00 відбувся перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між футбольними клубами Динамо та Брюгге.

Динамо: Бущан, Миколенко, Попов, Забарний, Кендзьора, Шапаренко, Сидорчук, Де Піна, Буяльський, Циганкова, Бесєдін.

Запасні гравці: Бойко, Нещерет, Сирота, Сідклей, Караваєв, Андрієвський, Дуелунн, Ледньов, Шепелев, Ванат, Родрігеш, Супряга.

Брюгге: Міньоле, Мехелен, Коссуну, Ангола, Мата, Рикка, баланте, Вормер, Дірар, Де Кетеларе, Дост, Окереке.

Запасні гравці: Хорват, Фюакала, Ігнасіо ван дер Бремпт, Ібрагіма Брезі Фофана, Максим Де Кейпер, Енгелс, Томас ван ден Кейбус, Юссуф Баджо, Матіс Серваіс.

Футбольний матч пройшов в Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Перший гол забив футболіст Динамо Віталій Буяльський. Він отримав пас біля штрафної, змістився до центру пробив м’яч у верхній кут воріт.

Перший гол для Брюгге зробив Мехелен, який високо вистрибнув і головою переправив м’яч у ворота Динамо.

Між суперниками раніше було два офіційні матчі, проте тоді Динамо жодного разу не виграло. Один раз здобув перемогу футбольний клуб Брюгге, другий матч завершився нічиєю.

Юнацька ліга УЄФА 2021

Виконавчий комітет УЄФА скасував розіграш Юнацької ліги через пандемію коронавірусу та зміни формату проведення матчів.

Зокрема, це сталося через обмеження на подорожі команд, які ускладнили організацію матчів. Таким чином два футбольних клуби зняли з турніру.

У 2020 році вже планували відкласти старт ліги, однак тоді цього не зробили.

Фото: FC Dynamo Kyiv