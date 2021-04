Топ-12 футбольных клубов, которые недавно объявили о создании отдельного турнира — европейской Суперлиги, 20 апреля соберутся, чтобы обсудить ее роспуск. Об этом сообщает Talksport.

До этого в СМИ появлялась информация о выходе из Суперлиги Манчестер Сити, Челси и Атлетико.

BREAKING: All 12 clubs are meeting tonight to discuss disbanding the Super League.

— talkSPORT sources understand.

???? Listen → https://t.co/VJgUHnHODz pic.twitter.com/72d2cqaAea

— talkSPORT (@talkSPORT) April 20, 2021