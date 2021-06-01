Итальянский специалист Карло Анчелотти возглавил мадридский Реал. На этом посту он сменил француза Зинедина Зидана.
61-летний Анчелотти подписал с галактикос контракт на следующие три сезона до июня 2024 года.
По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, заработная плата Анчелотти составит €6 млн в год.
#WelcomeBackAncelotti
@MrAncelotti pic.twitter.com/BcqI63qkqY
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 1, 2021
Анчелотти уже возглавлял Реал в период с 2013 до 2015 года. В свой первый сезон на тренерском мостике королевского клуба итальянец привел команду к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев десятой в истории и первой с 2002 года.
После того, как специалист покинул Мадрид он возглавлял мюнхенскую Баварию и итальянский Наполи. В 2019 году он стал главным тренером ливерпульского клуба Эвертон.
Отставка Зидана
27 мая мадридский Реал объявил об отставке Зинедина Зидана. Французский специалист покинул клуб по собственному желанию.
В пресс-службе галактикос отметили, что Зидан навсегда останеться в сердце Реала, а мадридский клуб — его домом.