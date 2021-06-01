Італійський фахівець Карло Анчелотті очолив мадридський Реал. На цьому посту він змінив француза Зінедіна Зідана.

61-річний Анчелотті підписав із галактикос контракт на наступні три сезони до червня 2024 року.

За інформацією італійського журналіста Фабріціо Романо, заробітна плата Анчелотті складатиме €6 млн на рік.

Анчелотті вже очолював Реал у період з 2013 до 2015 року. У свій перший сезон на тренерському містку королівського клубу італієць привів команду до перемоги у Лізі чемпіонів, яка стала для мадридців десятою в історії і першою з 2002 року.

Після того, як фахівець покинув Мадрид він очолював мюнхенську Баварію та італійський Наполі. У 2019 році він став головним тренером ліверпульського клубу Евертон.

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Відставка Зідана

27 травня мадридський Реал оголосив про відставку Зінедіна Зідана. Французький фахівець покинув клуб за власним бажанням.

У прес-службі галактикос зазначили, що Зідан завжди залишатиметься у серці Реала, а мадридський клуб – його домом.