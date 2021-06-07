Форма сборной Украины была согласована с УЕФА задолго до презентации — Павелко

Идея дизайна новой формы сборной Украины по футболу возникла во время матча Украина — Португалия, где сине-желтые одержали победу, обыграв действующих чемпионов Европы и квалифицировавшись напрямую на Евро-2020. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

— Все, кто был в тот вечер на переполненном до отказа НСК Олимпийский, прекрасно помнят фантастическую атмосферу и невероятную энергетику, которой десятки тысяч болельщиков заряжали на игру сборную Андрея Шевченко. Тогда у меня и возникла идея сохранить эту энергетику и передать ее национальной команде на каждый матч, который будет проходить за пределами Украины. На поединках Евро в частности. Верил, что очертания родины на форме помогут в этом. И очень рад, что не ошибся. Как в свое время не ошибся и с идеей разместить лозунг Слава Украине! на нынешнем варианте формы, которая была представлена ​​в 2018 году, — написал Павелко в Facebook.

Он отметил, что очень приятно, что новый дизайн формы в целом получил огромную поддержку в Украине и в мире.

Также Павелко добавил, что при создании дизайна формы они придерживались всех международных правил экипировки и он был утвержден задолго до презентации.

— Юридический департамент УАФ очень подробно отработал все юридические аспекты этого вопроса с соответствующими службами УЕФА. Форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на ее использование абсолютно беспочвенны. Это подтвердил и официальный комментарий УЕФА.

Павелко добавил, что сине-желтые впервые выйдут в новой форме в контрольном матче против Кипра, который состоится 7 июня в Харькове.

Где можно приобрести форму?

Президент УАФ отметил, что пока производитель экипировки компания Joma полностью обеспечил потребности сборной.

— Joma в ближайшее время сделает возможным, чтобы все желающие имели возможность приобрести игровую униформу сборной Украины. Уверен, что с таким дизайном у них есть все шансы побить рекорды по продажам. Ведь все болельщики сборной будут с гордостью носить такую ​​форму!

Форма сборной Украины

6 июня президент УАФ Андрей Павелко представил новую форму сине-желтых, в которой команда сыграет на чемпионате Европы — 2020. Главной особенностью формы стало определение границ Украины с временно аннексированным Крымом.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Источник: Андрей Павелко