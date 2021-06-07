Посольства Соединенных Штатов Америки и Великобритании в Украине прокомментировали новую форму сборной Украины по футболу, в которой игроки сыграют на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

На странице в социальной сети Twitter посольство США написало, что Крым — это Украина и отметили, и что они полюбили экипировку.

— Нам нравится новая форма. Слава Украине! — говорится в сообщении.

В ответ на сообщению посольство Великобритании отметило: Нам тоже нравится!

We love it too! — UK in Ukraine (@UKinUkraine) June 7, 2021

Реакция России и ответ УЕФА

В российской Госдуме ряд депутатов выразили свое возмущение из-за новой формы сборной Украины по футболу. Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить новую экипировку, потому что это, по его словам, является “выражением определенной политической позиции”, которая отличается от позиции Москвы.

Представитель МИД РФ Мария Захарова к своему возмущение карты Украины на джерси назвала лозунг Слава Украине — Героям слава! “нацистским”.

В УЕФА же остудили пыл россиян отметив, что форма сборной Украины полностью соответствует всем правилам.

Когда сборная Украины сыграет в новой форме?

Пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков сообщил, что на товарищескую игру Украины с командой Кипра национальная команда выйдет еще в старом комплекте формы.

Однако на разминку игроки выйдут в тренировочных новых комплектах.

Впервые в новой форме сине-желтые выйдут на игру первого тура группового этапа Евро-2020 против Нидерландов в Амстердаме, который состоится 13 июня на стадионе Йохан Кройф Арена.