Посольства Соединенных Штатов Америки и Великобритании в Украине прокомментировали новую форму сборной Украины по футболу, в которой игроки сыграют на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

На странице в социальной сети Twitter посольство США написало, что Крым — это Украина и отметили, и что они полюбили экипировку.

В ответ на сообщению посольство Великобритании отметило: Нам тоже нравится!

We love it too!

— UK in Ukraine (@UKinUkraine) June 7, 2021