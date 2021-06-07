Форма збірної України була погоджена з УЄФА задовго до презентації – Павелко

Ідея дизайну нової форми збірної України з футболу виникла під час матчу Україна – Португалія, де синьо-жовті здобули перемогу, обігравши чинних чемпіонів Європи та кваліфікувавшись напряму на Євро-2020. Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

— Всі, хто був того вечора на переповненому вщент НСК Олімпійський, чудово пам’ятають фантастичну атмосферу і неймовірну енергетику, якою десятки тисяч вболівальників заряджали на гру збірну Андрія Шевченка. Тоді у мене і виникла ідея зберегти цю енергетику і передати її національній команді на кожен матч, який буде проходити за межами України. На поєдинках Євро зокрема. Вірив, що обриси рідної батьківщини на формі допоможуть в цьому. І дуже радий, що не помилився. Як свого часу не помилився і з ідеєю розмістити гасло Слава Україні! на нинішньому варіанті форми, яка була презентована в 2018 році, – написав Павелко у Facebook.

Він зазначив, що дуже приємно те, що новий дизайн форми загалом отримав величезну підтримку в Україні та у світі.

Також Павелко додав, що під час створення дизайну форми вони дотримувалися всіх міжнародних правил екіпірування і він був затверджений задовго до презентації.

— Юридичний департамент УАФ дуже детально відпрацював всі юридичні аспекти цього питання з відповідними службами УЄФА. Форма була погоджена задовго до презентації, тому розмови про можливу заборону з боку УЄФА на її використання абсолютно безпідставні. Це підтвердив і офіційний коментар УЄФА.

Павелко додав, що синьо-жовті вперше вийдуть у новій формі у контрольному матчі проти Кіпру, що відбудеться 7 червня у Харкові.

Де можна придбати форму?

Президент УАФ зазначив, що наразі виробник екіпірування компанія Joma повністю забезпечив потреби збірної.

— Joma найближчим часом зробить можливим, щоб усі охочі мали змогу придбати ігрові однострої збірної України. Впевнений, що з таким дизайном в них є всі шанси побити рекорди з продажу. Адже всі вболівальники збірної будуть з гордістю носити таку форму!

Форма збірної України

6 червня президент УАФ Андрій Павелко представив нову форму синьо-жовтих, в якій команда зіграє на чемпіонаті Європи – 2020. Головною особливістю форми стало окреслення меж України з тимчасово анексованим Кримом.

Чемпіонат Європи відбудеться з 11 червня до 11 липня. У групі C збірна України зіграє з командами Нідерландів (13 червня), Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня).

Джерело: Андрій Павелко