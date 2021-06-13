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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Евро 2020: Бельгия разгромила Россию

Евро 2020: Бельгия разгромила Россию

В рамках 1-го тура квартета В группового этапа Евро-2020 сборная России встретилась с Бельгией. Профессиональные спортсмены из Бельгии обыграли сборную России в этом матче.

В этом матче у России изначально не было никаких шансов. Сборная Бельгии разгромила Россию со счетом 3:0.

На десятой минуте счет в игре был открыт. Лукаку после ошибки защиты россиян пробил в угол ворот с примерно 10 метров с десяти — 1:0.

На 34-й минуте Бельгия забила второй гол. На добивание своевременно сыграл бельгийский футболист Тома Менье.

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На 88-й минуте бельгийцы довели счет до разгромного. Лукаку выбежал один на один с вратарем россиян и филигранно пробил 3:0.

Евро 2020

Накануне футболист Кристиан Эриксен потерял сознание на футбольном поле во время матча Дания — Финляндия. Профессионального спортсмена забрала скорая.

Вскоре в УЕФА сообщили, что его состояние удовлетворительное. По этой причине матч перенесли на другое время. Смотрите таблицу и расписание матчей Евро 2020 на сайте Факты ICTV.

Фото: Getty Images

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