В рамках 1-го тура квартета В группового этапа Евро-2020 сборная России встретилась с Бельгией. Профессиональные спортсмены из Бельгии обыграли сборную России в этом матче.
В этом матче у России изначально не было никаких шансов. Сборная Бельгии разгромила Россию со счетом 3:0.
На десятой минуте счет в игре был открыт. Лукаку после ошибки защиты россиян пробил в угол ворот с примерно 10 метров с десяти — 1:0.
На 34-й минуте Бельгия забила второй гол. На добивание своевременно сыграл бельгийский футболист Тома Менье.
На 88-й минуте бельгийцы довели счет до разгромного. Лукаку выбежал один на один с вратарем россиян и филигранно пробил 3:0.
Евро 2020
Накануне футболист Кристиан Эриксен потерял сознание на футбольном поле во время матча Дания — Финляндия. Профессионального спортсмена забрала скорая.
Вскоре в УЕФА сообщили, что его состояние удовлетворительное. По этой причине матч перенесли на другое время. Смотрите таблицу и расписание матчей Евро 2020 на сайте Факты ICTV.