В рамках 1-го тура квартета В группового этапа Евро-2020 сборная России встретилась с Бельгией. Профессиональные спортсмены из Бельгии обыграли сборную России в этом матче.

В этом матче у России изначально не было никаких шансов. Сборная Бельгии разгромила Россию со счетом 3:0.

На десятой минуте счет в игре был открыт. Лукаку после ошибки защиты россиян пробил в угол ворот с примерно 10 метров с десяти — 1:0.

На 34-й минуте Бельгия забила второй гол. На добивание своевременно сыграл бельгийский футболист Тома Менье.

На 88-й минуте бельгийцы довели счет до разгромного. Лукаку выбежал один на один с вратарем россиян и филигранно пробил 3:0.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Евро 2020

Накануне футболист Кристиан Эриксен потерял сознание на футбольном поле во время матча Дания — Финляндия. Профессионального спортсмена забрала скорая.

Вскоре в УЕФА сообщили, что его состояние удовлетворительное. По этой причине матч перенесли на другое время. Смотрите таблицу и расписание матчей Евро 2020 на сайте Факты ICTV.