Матч Дания — Финляндия официально остановили. Лидер датчан Кристиан Эриксен потерял сознание на поле в конце первого тайма.

Игроки сборной Дании пытаются успокоить супругу Кристиана Эриксена Сабрину Квист Йенсен, спортсмена на носилках унесли с футбольного поля.

Через несколько минут Кристиан Эриксен пришел в себя еще на стадионе после того, как на него надели кислородную маску.

Один из фотографов иностранного СМИ увидел, как футболист поднял руку, когда его выносили с поля на носилках. Спортсмена забрала скорая медицинская помощь, чтобы проверить его состояние.

Обновлено в 20.30. Футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена доставили в больницу, его состояние стабилизировалось, сообщает УЕФА. Игру Дания- Финландия перенесли на 13 июня в 12.00.

Евро 2020

13 июня сборная Украины сыграет против сборной Нидерландов в рамках чемпионата Евро 2020. Это будет третья встреча команд в истории и первая на официальном уровне.

Матч между профессиональными спортсменами начнется в 22.00 по киевскому времени. Смотрите таблицу и расписание матчей Евро 2020 на сайте Факты ICTV.