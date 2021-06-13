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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Євро 2020: Бельгія розгромила Росію

Євро 2020: Бельгія розгромила Росію

В рамках 1-го туру квартету В групового етапу Євро-2020 збірна Росії зустрілася з Бельгією. Професійні спортсмени з Бельгії обіграли збірну Росії у цьому матчі.

У цьому матчі у Росії з самого початку не було жодних шансів. Збірна Бельгії розгромила Росію з рахунком 3:0.

На десятій хвилині рахунок у грі був відкритий. Лукаку після помилки захисту росіян пробив у кут воріт з приблизно 10 метрів з десяти – 1:0.

На 34-й хвилині Бельгія забила другий гол. На добивання вчасно зіграв бельгійський футболіст Тома Меньє.

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На 88-й хвилині бельгійці довели рахунок до розгромного. Лукаку вибіг віч-на-віч з воротарем росіян та філігранно пробив 3:0.

Євро 2020

Напередодні футболіст Крістіан Еріксен знепритомнів на футбольному полі під час матчу Данія – Фінляндія. Професійного спортсмена забрала швидка.

Згодом в УЄФА повідомили, що його стан задовільний. З цієї причини матч перенесли на інший час. Дивіться таблицю та розклад матчів Євро 2020 на сайті Факти ICTV.

Фото: Getty Images

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