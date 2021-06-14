Российский актер Михаил Боярский, известный футбольный фанат, сравнил команду России и сборную Украины после их стартовых матей в своих квартетах на Евро-2020.

Боярский отметил, что Украина, несмотря на поражение, прекрасно играла против команды Нидерландов в воскресенье, 13 июня, в Амстердаме. И отметил, что если бы нынешняя российская сборная встретилась в очной дуэли с Украиной, то россияне непременно бы проиграли.

— Конечно, Украина гораздо сильнее России! Они потрясающе играли с Нидерландами. Матч был великолепен! Я позавидовал, как играла Украина! Прекрасно! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно, — сказал Боярский.

В первом туре в квартете В Россия потерпела разгромное поражение от Бельгии со счетом 3:0. Дублем в матче отметился Ромелу Лукаку.

Украина — Нидерланды

Сборная Украины уступила команде Нидерландов со счетом 2:3 в Амстердаме в первом туре группового этапа Евро-2020.

Сине-желтые первыми пропустили два гола, но быстро смогли отыграть гандикап. Однако финальную точку в игре поставили хозяева поля.

Ряд мировых спортивных СМИ назвали встречу Голландия — Украина наиболее зрелищной на Евро-2020 в стартовые три дня.

Фото: Спорт-Экспресс