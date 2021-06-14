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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Ми б неодмінно продули: Боярський про потенційний матч України та Росії

збірна України боярський

Російський актор Михайло Боярський, відомий футбольний фанат, порівняв команду Росії та збірну України після їхніх стартових матчів у своїх квартетах на Євро-2020.

Боярський відзначив, що Україна, попри поразку, чудово грала проти команди Нідерландів у неділю, 13 червня, в Амстердамі. І зазначив, що якби нинішня російська збірна зустрілася в очній дуелі з Україною, то росіяни неодмінно б програли.

— Звичайно, Україна набагато сильніша за Росію! Вони приголомшливо грали з Нідерландами. Матч був чудовий! Я позаздрив, як грала Україна! Чудово! Якби ми грали з Україною, то продули б неодмінно, – сказав Боярський.

У першому турі у квартеті В Росія зазнала розгромної поразки від Бельгії з рахунком 3:0. Дублем у матчі відзначився Ромелу Лукаку.

Україна – Нідерланди

Збірна України поступилася команді Нідерландів з рахунком 2:3 в Амстердамі у першому турі групового етапу Євро-2020.

Синьо-жовті першими пропустили два голи, але швидко змогли відіграти гандикап. Втім, фінальну крапку у грі поставили господарі поля.

Низка світових спортивних ЗМІ назвали зустріч Нідерланди – Україна найбільш видовищною на Євро-2020 у стартові три дні.

Джерело: Спорт-Експрес

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