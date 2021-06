В Мюнхене выступили с предложением осветить свою Альянц-Арену цветами радуги в поддержку ЛГБТ сообщества на матче третьего тура группового этапа Евро-2020 в квартете F.

Это своеобразный протест Германии на законодательное решение правительства Венгрии против ЛГБТ. Парламентарии в Будапеште запретили обмен информацией, которая является пропагандой гомосексуализма или небинарной идентичности среди лиц, не достигших 18-летнего возраста. Также запрещается одобрение гомосексуализма в школьных учебных материалах и телевизионных шоу для молодежи.

В УЕФА же заявили, что в таком контексте радужные символы противоречат правилам организации касательно политического и религиозного нейтралитета.

Из-за волны возмущения активистов на решение футбольных чиновников УЕФА разрешил властям Мюнхена осветить арену в день Christopher Street Day (ежегодный гей-парад в Германии и Швейцарии), который состоится 28 июня или во время Pride Week в Мюнхене с 3 до 9 июля.

Мэр Мюнхена Дитер Райтер отклонил это предложение, назвав ее смешной контрпредложением. В своем заявлении он сказал:

Он также раскритиковал немецкую федерацию футбола DFB, назвав ее разочарованием и, что она не стала противостоять УЕФА и поддержать просьбу Мюнхена.

На решение УЕФА положительно отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что футбольные чиновники не повелись на провокации ,.

А вот самая большая ЛГБТ-организация Венгрии Háttér Society заявила, что разочарована отказом осветить арену в Мюнхене цветами радуги.

В Германии с намерениями поддержать ЛГБТ выступили несколько клубов Бундеслиги: Айнтрахт Франкфурт, Кельн, Вольфсбург, Аугсбург. Они заявили, что во время матча Германия — Венгрия их арены подсветят цветами радуги.

В Кельне заявили, что тоже присоединятся: Мы очень приветствуем это. Город Кельн и клуб выступают за разнообразие и толерантность, — сказал исполнительный директор клуба Александр Верле.

A signal for diversity

During the @DFB_Team_EN game against Hungary on Wednesday evening, the RheinEnergieSTADION pylons will light up in rainbow colours. pic.twitter.com/RMJ0F8kcw6

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) June 22, 2021