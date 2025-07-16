Атака на Кривой Рог баллистикой и 28 БпЛА: разрушено предприятие, ранен юноша

Атака на Кривой Рог сегодня ночью против 16 июля стала одной из самых мощных с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

Атака на Кривой Рог сегодня в ночь на 16 июля: что известно

Последствия атаки на Кривой Рог оказались тяжелыми для инфраструктуры города.

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Удар оставил без электроснабжения несколько районов. Водоснабжение поддерживается на генераторах, а его восстановление займет длительное время.

В результате ударов по Кривому Рогу 16 июля вспыхнули несколько пожаров, локализация продолжается.

— Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 Шахедов одновременно, — подчеркнул Вилкул.

Разрушено промышленное предприятие. Известно, что персонал не пострадал, так как находился в убежище.

Однако атака на Кривой Рог 16 июля не миновала без пострадавших: 17-летний парень получил ранение в брюшную полость.

Он в тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Местные и областные власти сообщали о взрывах в Кривом Роге с вечера 15 июля.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, на месте попаданий начались пожары.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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