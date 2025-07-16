События ночи 16 июля: взрывы в Виннице, Кривом Роге, Измаиле и Харькове
С вечера вторника и в течение ночи 16 июля Россия массированно атаковала Украину ударными беспилотниками, а по Кривому Рогу ударила еще и баллистикой.
Много попаданий по промышленным предприятиям в нескольких городах, где вспыхнули пожары.
Есть также пострадавшие, больше всего — в Виннице.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 16 июля — в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Виннице
- Атака на Кривой Рог
- Атака дронов на Харьков
- Взрывы в Измаильском районе Одесской области
- Взрывы в Сумах
- Взрывы в Киеве
Взрывы в Виннице
Ночью РФ атаковала Винницу и область ударными беспилотниками. В результате взрывов повреждены объекты гражданской промышленной инфраструктуры, где вспыхнули пожары.
Известно о семи пострадавших — все госпитализированы.
На территории Винницкой области также зафиксированы повреждения жилых домов. Там, к счастью, без раненых.
Атака на Кривой Рог
Еще в начале ночи Кривой Рог подвергся массированному удару баллистической ракетой и 28 дронами типа Шахед.
По состоянию на утро известно, что в результате взрывов разрушено промышленное предприятие — никто не погиб, поскольку все работники находились в укрытии.
Однако у 17-летнего парня ранение в брюшную полость. Он в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
— Идет восстановление подачи электричества на несколько районов города. Водоснабжение удерживается на генераторах. Очень быстро не будет. Несколько пожаров. Идет локализация, — рассказал мэр города Александр Вилкул.
Атака дронов на Харьков
В конце прошлых суток вражеские дроны атаковали гражданское предприятие в Киевском районе Харькове — на месте попадания возник пожар.
В целом в течение 20 минут в городе прозвучало не менее 17 взрывов. Предварительно, оккупанты применили БпЛА типа Герань-2. Несколько из них были сбиты силами ПВО.
На данный момент известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков.
Взрывы в Измаильском районе Одесской области
В результате атаки ударными беспилотниками в Измаильском районе Одесской области зафиксировано попадание в инфраструктурный объект.
На месте удара возник пожар, который спасатели пытаются потушить.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Взрывы в Сумах
В Сумах утром 16 июля российские БпЛА ударного типа попали по территории одного из предприятий.
По данным полиции, предварительно, в результате обстрела повреждены административное здание, транспортные средства и два частных дома.
Информация о пострадавших не поступала.
На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции. Правоохранители осуществляют обследование и документирование места удара, изымают остатки беспилотного летательного аппарата, фиксируют повреждения.
Взрывы в Киеве
Этой ночью взрывы раздавали также в Киеве и на подступах к столице.
Местные власти сообщали о работе сил ППО по вражескому дрону.
Информации о пострадвших или разрушениях нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.