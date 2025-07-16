События ночи 16 июля: взрывы в Виннице, Кривом Роге, Измаиле и Харькове

С вечера вторника и в течение ночи 16 июля Россия массированно атаковала Украину ударными беспилотниками, а по Кривому Рогу ударила еще и баллистикой.

Много попаданий по промышленным предприятиям в нескольких городах, где вспыхнули пожары.

Есть также пострадавшие, больше всего — в Виннице.

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Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 16 июля — в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Виннице

Ночью РФ атаковала Винницу и область ударными беспилотниками. В результате взрывов повреждены объекты гражданской промышленной инфраструктуры, где вспыхнули пожары.

Известно о семи пострадавших — все госпитализированы.

На территории Винницкой области также зафиксированы повреждения жилых домов. Там, к счастью, без раненых.

Атака на Кривой Рог

Еще в начале ночи Кривой Рог подвергся массированному удару баллистической ракетой и 28 дронами типа Шахед.

По состоянию на утро известно, что в результате взрывов разрушено промышленное предприятие — никто не погиб, поскольку все работники находились в укрытии.

Однако у 17-летнего парня ранение в брюшную полость. Он в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

— Идет восстановление подачи электричества на несколько районов города. Водоснабжение удерживается на генераторах. Очень быстро не будет. Несколько пожаров. Идет локализация, — рассказал мэр города Александр Вилкул.

Атака дронов на Харьков

В конце прошлых суток вражеские дроны атаковали гражданское предприятие в Киевском районе Харькове — на месте попадания возник пожар.

В целом в течение 20 минут в городе прозвучало не менее 17 взрывов. Предварительно, оккупанты применили БпЛА типа Герань-2. Несколько из них были сбиты силами ПВО.

На данный момент известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков.

Взрывы в Измаильском районе Одесской области

В результате атаки ударными беспилотниками в Измаильском районе Одесской области зафиксировано попадание в инфраструктурный объект.

На месте удара возник пожар, который спасатели пытаются потушить.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Взрывы в Сумах

В Сумах утром 16 июля российские БпЛА ударного типа попали по территории одного из предприятий.

По данным полиции, предварительно, в результате обстрела повреждены административное здание, транспортные средства и два частных дома.

Информация о пострадавших не поступала.

На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции. Правоохранители осуществляют обследование и документирование места удара, изымают остатки беспилотного летательного аппарата, фиксируют повреждения.

Взрывы в Киеве

Этой ночью взрывы раздавали также в Киеве и на подступах к столице.

Местные власти сообщали о работе сил ППО по вражескому дрону.

Информации о пострадвших или разрушениях нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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