У Мюнхені виступили з пропозицією освітити свою Альянц Арену кольорами веселки на підтримку ЛГБТ спільноти на матчі третього туру групового етапу Євро-2020 у квартеті F.

Це своєрідний протест Німеччини на законодавче рішення уряду Угорщини проти ЛГБТ. Парламентарі у Будапешті заборонили обмін інформацією, яка є пропагандою гомосексуалізму або небінарної ідентичності серед осіб, котрі не досягли 18-річного віку. Також забороняється схвалення гомосексуалізму у шкільних навчальних матеріалах та телевізійних шоу для молоді.

В УЄФА ж заявили, що в такому контексті веселкові символи суперечать правилам організації щодо політичного та релігійного нейтралітету.

Через хвилю обурення активістів на рішення футбольних чиновників УЄФА дозволив владі Мюнхена висвітлити арену у день Christopher Street Day (щорічний гей-парад у Німеччині та Швейцарії), що відбудеться 28 червня або під час Pride Week у Мюнхені із 3 до 9 липня.

Мер Мюнхена Дітер Райтер відхилив цю пропозицію, назвавши її смішною контрпропозицією. У своїй заяві він сказав:

Він також розкритикував німецьку федерацію футболу DFB, назвавши її розчаруванням і, що вона не стала протистояти УЄФА та підтримати прохання Мюнхена.

На рішення УЄФА позитивно відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він наголосив, що футбольні чиновники не повелися на провокації,.

А ось найбільша ЛГБТ-організація Угорщини Háttér Society заявила, що розчарована відмовою освітити арену у Мюнхені кольорами веселки.

У Німеччини з намірами підтримати ЛГБТ виступили кілька клубів Бундесліги: Айнтрахт Франкфурт, Кельн, Вольфсбург, Аугсбург. Вони заявили, що під час матчу Німеччина – Угорщина їхні арени підсвітять кольорами веселки.

У Кельні заявили, що теж приєднаються: Ми дуже вітаємо це. Місто Кельн та клуб виступають за різноманітність і толерантність, – сказав виконавчий директор клубу Александр Верле.

A signal for diversity

During the @DFB_Team_EN game against Hungary on Wednesday evening, the RheinEnergieSTADION pylons will light up in rainbow colours. pic.twitter.com/RMJ0F8kcw6

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) June 22, 2021