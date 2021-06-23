У Мюнхені виступили з пропозицією освітити свою Альянц Арену кольорами веселки на підтримку ЛГБТ спільноти на матчі третього туру групового етапу Євро-2020 у квартеті F.

Це своєрідний протест Німеччини на законодавче рішення уряду Угорщини проти ЛГБТ. Парламентарі у Будапешті заборонили обмін інформацією, яка є пропагандою гомосексуалізму або небінарної ідентичності серед осіб, котрі не досягли 18-річного віку. Також забороняється схвалення гомосексуалізму у шкільних навчальних матеріалах та телевізійних шоу для молоді.

В УЄФА ж заявили, що в такому контексті веселкові символи суперечать правилам організації щодо політичного та релігійного нейтралітету.

Через хвилю обурення активістів на рішення футбольних чиновників УЄФА дозволив владі Мюнхена висвітлити арену у день Christopher Street Day (щорічний гей-парад у Німеччині та Швейцарії), що відбудеться 28 червня або під час Pride Week у Мюнхені із 3 до 9 липня.

Мер Мюнхена Дітер Райтер відхилив цю пропозицію, назвавши її смішною контрпропозицією. У своїй заяві він сказав:

— Я вважаю ганебним те, що УЄФА забороняє нам подавати приклад різноманітності, толерантності, поваги та солідарності.

Він також розкритикував німецьку федерацію футболу DFB, назвавши її розчаруванням і, що вона не стала протистояти УЄФА та підтримати прохання Мюнхена.

— DFB, попри величезне схвалення з усієї країни, не бажає позиціонувати себе, щоб вплинути на результат, – додав він.

Реакція в Угорщині

На рішення УЄФА позитивно відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він наголосив, що футбольні чиновники не повелися на провокації,.

— Слава Богу, що в європейському футбольному керівництві все ще переважає здоровий глузд. Вони не повелися на політичну провокацію. УЄФА ухвали правильне рішення.

А ось найбільша ЛГБТ-організація Угорщини Háttér Society заявила, що розчарована відмовою освітити арену у Мюнхені кольорами веселки.

— Прем’єр-міністр Віктор Орбан та його правляча партія Фідес вклали чималі гроші у спроби відродити футбол як джерело національної гордості, тому, якби команді довелося вийти на стадіон, що освітлений веселковими кольорами, це було б дуже іронічно, – заявили у спільноті Хаттера.

Реакція футбольних клубів

У Німеччини з намірами підтримати ЛГБТ виступили кілька клубів Бундесліги: Айнтрахт Франкфурт, Кельн, Вольфсбург, Аугсбург. Вони заявили, що під час матчу Німеччина – Угорщина їхні арени підсвітять кольорами веселки.

— Якщо Мюнхену не дозволять це зробити у середу, то решті стадіонам країни доведеться показати свої кольори. Під час матчу з Угорщиною Коммерцбанк-Арена освітлюватиметься кольорами веселки, – сказав представник виконавчої ради клубу Аксель Хеллманн.

У Кельні заявили, що теж приєднаються: Ми дуже вітаємо це. Місто Кельн та клуб виступають за різноманітність і толерантність, – сказав виконавчий директор клубу Александр Верле.

A signal for diversity During the @DFB_Team_EN game against Hungary on Wednesday evening, the RheinEnergieSTADION pylons will light up in rainbow colours. pic.twitter.com/RMJ0F8kcw6 — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) June 22, 2021

Каталонська Барселона та туринський Ювентус також підтримали у Twitter, додавши кольори веселки на свої клубні емблеми.

Водночас, капітану збірної Німеччини Мануелю Ноєру дозволять і надалі носити капітанську пов’язку у кольорах веселки. В УЄФА визнали її символом на підтримку різноманіття, а не політичним жестом.