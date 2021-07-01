Игроку сборной Украины по футболу Артему Довбику хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс.

Такое предложение во время заседания сессии горсовета озвучил глава Ассоциации футбола Черкасской области Владислав Голуб.

Воздать почести 24-летнему спортсмену в родном городе решили после того, как благодаря его голу украинская команда вошла в 1/4 финала Евро-2020.

– В украинской сборной есть двое черкащан – Виталий Миколенко и Артем Довбик. Артем сделал такую промоцию города, какую не сделал бы никто другой. Я обращаюсь с просьбой воздать почести этому парню. Своим примером он показывает каждому черкасчанину, что такое цель и как ее достигать, – отметил Владислав Голуб.

По его словам, именно Довбик сделал так, чтобы о Черкассах говорили не только в Украине, но и во всем мире.

Секретарь Черкасского городского совета Юрий Тренкин пообещал, что вопрос о присвоении Артему Довбику звания почетного гражданина города рассмотрят на исполкоме и включат в повестку дня следующей сессии горсовета.

29 июня в матче Украина – Швеция в 1/8 финала Евро-2020 Артем Довбик стал автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы.

Футболист забил мяч на 121-й минуте встречи. Со счетом 2:1 сборная Украины победила команду Швеции и впервые вошла в 1/4 финала чемпионата.

Как в Черкассах отреагировали на триумф Артема Довбика на Евро-2020, читайте в материале.

Источник: 18000

Фото: УАФ