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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

МакГрегор отстранен от боев до января 2022 года

Конор МакГрегор

Ирландского бойца UFC Конора МакГрегора отстранили от боев до 2022 года. Об этом сообщил спортивный журналист Эл Доусон.

— МакГрегора отстранили по состоянию здоровья от боев до 7 января 2022 года, если он не получит разрешение ортопеда на бой.

Минимальная дисквалификация — шесть недель, и отсутствие спаррингов в начале-середине августа, по требованиям регулятора боевых видов спорта MMA, — написал репортер в Twitter.

В своем последнем поединке МакГрегор встречался с американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 264. Бойцовой вечер прошел в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

Бой завершился досрочно уже в первом раунде после того, как Конор сломал ногу и Порье присудили техническую победу.

Это была третья очная встреча бойцов. Первый бой, который состоялся в 2014 году, завершился победой ирландца, который нокаутировал Порье в первом раунде. Реванш состоялся только в январе 2021 года — тогда Дастин смог нокаутировать Конора во втором раунде.

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Фото: Conor McGregor

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