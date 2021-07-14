МакГрегор отстранен от боев до января 2022 года

Ирландского бойца UFC Конора МакГрегора отстранили от боев до 2022 года. Об этом сообщил спортивный журналист Эл Доусон.

— МакГрегора отстранили по состоянию здоровья от боев до 7 января 2022 года, если он не получит разрешение ортопеда на бой. Минимальная дисквалификация — шесть недель, и отсутствие спаррингов в начале-середине августа, по требованиям регулятора боевых видов спорта MMA, — написал репортер в Twitter.

JUST IN: Conor McGregor has been given a medical suspension until January 7, 2022, unless he receives orthopedic clearance of his fractured left leg. Minimum suspension for six weeks, and no contact (sparring) until early to mid August, as per the combat sports regulator MMA. — Al Dawson (@AlanDawsonSport) July 13, 2021

В своем последнем поединке МакГрегор встречался с американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 264. Бойцовой вечер прошел в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

Бой завершился досрочно уже в первом раунде после того, как Конор сломал ногу и Порье присудили техническую победу.

Это была третья очная встреча бойцов. Первый бой, который состоялся в 2014 году, завершился победой ирландца, который нокаутировал Порье в первом раунде. Реванш состоялся только в январе 2021 года — тогда Дастин смог нокаутировать Конора во втором раунде.

Фото: Conor McGregor