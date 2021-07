Ирландский UFC Конор Макгрегор после поражения от американца Дастина Порье высказался с угрозами в адрес соперника и его жены.

Ирландец проиграл техническим нокаутом, сломав ногу уже в первом раунде. При этом даже в таком состоянии, сидя в октагоне, ирландец угрожал Порье.

NEW alternate angle of Conor McGregor threatening to kill Dustin and Jolie Poirier “in their sleep” and makes gun sign to his head:

“In your sleep you’re getting it, in your sleep you’re dead, you and your Mrs, it ain’t over” pic.twitter.com/r6nmjZAjQb

