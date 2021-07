Ірландського бійця UFC Конора МакГрегора відсторонили від боїв до 2022 року. Про це повідомив спортивний журналіст Ел Доусон.

JUST IN: Conor McGregor has been given a medical suspension until January 7, 2022, unless he receives orthopedic clearance of his fractured left leg.

Minimum suspension for six weeks, and no contact (sparring) until early to mid August, as per the combat sports regulator MMA.

