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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

МакГрегора відсторонили від боїв до січня 2022 року

Конор МакГрегор

Ірландського бійця UFC Конора МакГрегора відсторонили від боїв до 2022 року. Про це повідомив спортивний журналіст Ел Доусон.

— МакГрегора відсторонили за станом здоров’я від боїв до 7 січня 2022 року, якщо він не отримає дозвіл ортопеда на бій.

Мінімальна дискваліфікація – шість тижнів, і відсутність спарингів до початку-середини серпня, за вимогами регулятора бойових видів спорту MMA, – написав репортер у Twitter.

У своєму останньому поєдинку МакГрегор зустрічався з американцем Дастіном Пор’є в межах турніру UFC 264. Бійцівській вечір відбувся в ніч із 10 на 11 липня у Лас-Вегасі на арені T-Mobile.

Бій завершився достроково вже у першому раунді після того, як Конор зламав ногу і Пор’є присудили технічну перемогу.

Це була третя очна зустріч бійців. Перший бій, що відбувся у 2014 році, завершився перемогою ірландця, який нокаутував Пор’є у першому раунді. Реванш відбувся аж у січні 2021 року – тоді Дастін зміг нокаутувати Конора у другому раунді.

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Фото: Conor McGregor

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