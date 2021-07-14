Ірландського бійця UFC Конора МакГрегора відсторонили від боїв до 2022 року. Про це повідомив спортивний журналіст Ел Доусон.

— МакГрегора відсторонили за станом здоров’я від боїв до 7 січня 2022 року, якщо він не отримає дозвіл ортопеда на бій. Мінімальна дискваліфікація – шість тижнів, і відсутність спарингів до початку-середини серпня, за вимогами регулятора бойових видів спорту MMA, – написав репортер у Twitter.

JUST IN: Conor McGregor has been given a medical suspension until January 7, 2022, unless he receives orthopedic clearance of his fractured left leg. Minimum suspension for six weeks, and no contact (sparring) until early to mid August, as per the combat sports regulator MMA. — Al Dawson (@AlanDawsonSport) July 13, 2021

У своєму останньому поєдинку МакГрегор зустрічався з американцем Дастіном Пор’є в межах турніру UFC 264. Бійцівській вечір відбувся в ніч із 10 на 11 липня у Лас-Вегасі на арені T-Mobile.

Бій завершився достроково вже у першому раунді після того, як Конор зламав ногу і Пор’є присудили технічну перемогу.

Це була третя очна зустріч бійців. Перший бій, що відбувся у 2014 році, завершився перемогою ірландця, який нокаутував Пор’є у першому раунді. Реванш відбувся аж у січні 2021 року – тоді Дастін зміг нокаутувати Конора у другому раунді.

Фото: Conor McGregor