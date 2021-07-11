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Факты / Спорт
Абрамова Юлія |

Макгрегор сломал ногу и проиграл

Conor McGregor

В ночь на 11 июля 2021 на T-Mobile Арене в Лас-Вегасе состоялся главный турнир лета UFC 264.

В главном бою вечера Конор МакГрегор (пятый номер рейтинга легкого веса) не взял реванш у первого номера Дастина Порье.

Бой UFC 264 длился всего один раунд.

Порье уверенно забрал себе первый раунд, проведя тейкдаун и обработав Макгрегора в партере. Несмотря на это ирландец встал, но за секунды до окончания раунда сломал ногу, и рефери остановил бой, присудив победу американцу.

Таким образом, Порье снова выиграл в Макгрегора техническим нокаутом и теперь счет личных встреч 2-1 в пользу Дастина.

Несмотря на проигрыш и травмы, Макгрегор сказал, что не покажется.

— Это еще не конец. Если мне придется подраться с ним на улице, значит будет так, — прокомментировал свой проигрыш он.

Макгрегор также сделал некрасивый комментарий о жене Порье.

— Ты не ломал мне ногу своим ударом. Я проверил. Твоя жена в моем списке. Эй, детка, дай мне ответ на сообщение. К черту Дастина, — сказал ирландец в октагоне.

Фото: Getty Images

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