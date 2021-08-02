Новим головним тренером збірної України може стати український фахівець Мирон Маркевич.

За інформацією Meta-ratings.com.ua, саме голові Комітету збірних УАФ запропонують очолити національну команду до кінця 2021 року.

Якщо Маркевич з різних причин відмовиться стати біля керма синьо-жовтих, то наступним кандидатом на цю посаду є віце-президент УАФ та екс-тренер Динамо Київ Олексій Михайличенко.

А ось головним претендентом на посаду тренера збірної України називають Сергія Реброва. Але нині він – головний тренер ФК Аль-Айн із ОАЕ. Є ймовірність, що заради роботи зі збірною України Ребров розірве угоду із еміратським клубом до кінця року.

31 липня закінчився контракт головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка та його тренерського штабу із Українською асоціацією футболу.

9 серпня відбудеться Виконком УАФ, де проаналізують ситуацію з тренерським штабом національної збірної України.

Національна збірна України з футболу у серпні зіграє два матчі в межах відбору на чемпіонат світу з футболу – проти Казахстану та Франції.