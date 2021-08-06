Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш заканчивает свой путь в бирмингемской Астон Вилле. Игрок продолжит свою карьеру в Манчестер Сити.
Английский клуб официально объявил о приобретении 25-летнего футболиста.
Как сообщили на сайте клуба, Грилиш уже подписал контракт с командой. Соответствующее соглашение рассчитано до июня 2026 года.
HE’S HERE!
We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.
Welcome to City, Jack! ????
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL
— Manchester City (@ManCity) August 5, 2021
О переходе футболиста деталей не разглашают. Однако, по данным The Guardian, трансфер Грилиша обошелся Манчестер Сити примерно в €117 млн (£100 млн).
Отмечается, что такой переход стал самым дорогим в истории английской Премьер-лиги.
За Манчестер Сити Грилиш будет выступать под 10 номером. Ранее этот номер принадлежал Серхио Агуэро, который перешел в Барселону.
Что известно о Джеке Грилише
Всю свою карьеру игрок посвятил Астон Вилле. В ее составе он сыграл 213 матчей, забил 32 гола и отдал 43 результативные передачи. Лишь один сезон он сыграл за Ноттс Каунти, тогда игрока взяли в аренду.
В прошлом сезоне Грилиш сыграл 27 поединков на клубном уровне. Тогда он забил семь мячей и отдал 12 передач.
Уже в субботу, 7 августа, Манчестер Сити открывает новый сезон Суперкубка Англии. Встреча состоится в 19.15 по киевскому времени с Лестером.
Джерело: ManCity, The Guardian