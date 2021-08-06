Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш заканчивает свой путь в бирмингемской Астон Вилле. Игрок продолжит свою карьеру в Манчестер Сити.

Английский клуб официально объявил о приобретении 25-летнего футболиста.

Как сообщили на сайте клуба, Грилиш уже подписал контракт с командой. Соответствующее соглашение рассчитано до июня 2026 года.

HE’S HERE! We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal. Welcome to City, Jack! ???? ???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL — Manchester City (@ManCity) August 5, 2021

О переходе футболиста деталей не разглашают. Однако, по данным The Guardian, трансфер Грилиша обошелся Манчестер Сити примерно в €117 млн ​​(£100 млн).

Отмечается, что такой переход стал самым дорогим в истории английской Премьер-лиги.

За Манчестер Сити Грилиш будет выступать под 10 номером. Ранее этот номер принадлежал Серхио Агуэро, который перешел в Барселону.

Что известно о Джеке Грилише

Всю свою карьеру игрок посвятил Астон Вилле. В ее составе он сыграл 213 матчей, забил 32 гола и отдал 43 результативные передачи. Лишь один сезон он сыграл за Ноттс Каунти, тогда игрока взяли в аренду.

В прошлом сезоне Грилиш сыграл 27 поединков на клубном уровне. Тогда он забил семь мячей и отдал 12 передач.

Уже в субботу, 7 августа, Манчестер Сити открывает новый сезон Суперкубка Англии. Встреча состоится в 19.15 по киевскому времени с Лестером.

Джерело: ManCity, The Guardian