Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: что известно
- Стив Уиткофф 21 октября прибыл в Санкт-Петербург, где запланированы переговоры с Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.
- По информации западных СМИ, среди предложений — проведение трехсторонней встречи Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина для обсуждения завершения войны.
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф 21 октября прилетел в Санкт-Петербург, где должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
О приезде Уиткоффа сообщили СМИ. Подробности предстоящих переговоров раскрыли представители Кремля, а также Politico.
Стив Уиткофф приехал с визитом в Санкт-Петербург: что известно
В среду, 21 октября, специальный посланник президента США Стив Уиткофф приехал в Санкт-Петербург для переговоров с российским руководством.
В аэропорту его встретил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, который тоже будет участвовать в переговорах.
По словам помощника Путина по внешней политике Юрия Ушакова, встреча состоится в первой половине дня в Константиновском дворце.
Главной темой переговоров станет война России против Украины и возможные пути ее завершения.
Уиткофф прибыл в РФ после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 20 октября в Осло с участием американских и европейских партнеров.
После переговоров Зеленский заявил, что сторонам удалось наладить конструктивный диалог и разработать предложения для дальнейшего мирного процесса.
По информации Politico, Уиткофф должен передать российскому руководству предложения, подготовленные при участии Украины, США и европейских стран.
Среди них — возможность проведения трехсторонней встречи Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина для обсуждения условий прекращения огня.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после переговоров в Осло подтвердил, что американский специальный посланник отправится в Санкт-Петербург с наработанными предложениями.
По его словам, эти идеи могут создать предпосылки для переговоров на уровне лидеров.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Уиткофф передаст Кремлю документ с различными вариантами гарантий безопасности для Украины.
Во время переговоров в Осло стороны обсуждали гарантии, связанные с НАТО, пятой статьей Североатлантического договора и механизмами безопасности, подобными предусмотренным этой статьей.
Украинский президент подчеркнул, что вопросы будущего украинских территорий могут решать только лидеры государств, а любое мирное соглашение должно предусматривать реальные гарантии безопасности для Украины.
Накануне президент Финляндии Александр Стубб сообщил о прогрессе в переговорах с участием Украины, США и европейских стран.
По его словам, участникам встречи удалось согласовать отдельные элементы возможного мирного урегулирования, в частности в сферах безопасности и экономики.
Кроме того, стороны обсудили ближайшие шаги, среди которых усиление противовоздушной обороны, защита энергетических объектов и возможность частичного прекращения огня для обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.