Специальный посланник президента США Стив Уиткофф 21 октября прилетел в Санкт-Петербург, где должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

О приезде Уиткоффа сообщили СМИ. Подробности предстоящих переговоров раскрыли представители Кремля, а также Politico.

Стив Уиткофф приехал с визитом в Санкт-Петербург: что известно

В среду, 21 октября, специальный посланник президента США Стив Уиткофф приехал в Санкт-Петербург для переговоров с российским руководством.

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В аэропорту его встретил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, который тоже будет участвовать в переговорах.

По словам помощника Путина по внешней политике Юрия Ушакова, встреча состоится в первой половине дня в Константиновском дворце.

Главной темой переговоров станет война России против Украины и возможные пути ее завершения.

Уиткофф прибыл в РФ после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 20 октября в Осло с участием американских и европейских партнеров.

После переговоров Зеленский заявил, что сторонам удалось наладить конструктивный диалог и разработать предложения для дальнейшего мирного процесса.

По информации Politico, Уиткофф должен передать российскому руководству предложения, подготовленные при участии Украины, США и европейских стран.

Среди них — возможность проведения трехсторонней встречи Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина для обсуждения условий прекращения огня.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после переговоров в Осло подтвердил, что американский специальный посланник отправится в Санкт-Петербург с наработанными предложениями.

По его словам, эти идеи могут создать предпосылки для переговоров на уровне лидеров.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Уиткофф передаст Кремлю документ с различными вариантами гарантий безопасности для Украины.

Во время переговоров в Осло стороны обсуждали гарантии, связанные с НАТО, пятой статьей Североатлантического договора и механизмами безопасности, подобными предусмотренным этой статьей.

Украинский президент подчеркнул, что вопросы будущего украинских территорий могут решать только лидеры государств, а любое мирное соглашение должно предусматривать реальные гарантии безопасности для Украины.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб сообщил о прогрессе в переговорах с участием Украины, США и европейских стран.

По его словам, участникам встречи удалось согласовать отдельные элементы возможного мирного урегулирования, в частности в сферах безопасности и экономики.

Кроме того, стороны обсудили ближайшие шаги, среди которых усиление противовоздушной обороны, защита энергетических объектов и возможность частичного прекращения огня для обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.