Ночная атака на Украину 21 октября: РФ запустила ракеты Искандер и 186 дронов
В ночь на 21 октября Россия атаковала Украину крылатыми ракетами Искандер-К и беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 21 октября: что известно
Во время комбинированной атаки на Украину противник применил:
- крылатые ракеты Искандер-К из воздушного пространства Ростовской области РФ;
- 186 ударных БпЛА типа Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия. Среди них 88 были реактивными.
Беспилотники запускали из районов Орла, Курска и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка, Гвардейского и Чауды в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 150 вражеских БпЛА типа Shahed, S8000, Бандероль/Дань-Т, Гербера и дронов других типов.
Среди уничтоженных целей — 63 реактивных Shahed.
В то же время попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 27 местах. Еще в 13 местах упали обломки сбитых целей.
По состоянию на 08:30 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались 10 ударных беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 701-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.