В ночь на 21 октября Россия атаковала Украину крылатыми ракетами Искандер-К и беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 21 октября: что известно

Во время комбинированной атаки на Украину противник применил:

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крылатые ракеты Искандер-К из воздушного пространства Ростовской области РФ;

186 ударных БпЛА типа Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия. Среди них 88 были реактивными.

Беспилотники запускали из районов Орла, Курска и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка, Гвардейского и Чауды в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 150 вражеских БпЛА типа Shahed, S8000, Бандероль/Дань-Т, Гербера и дронов других типов.

Среди уничтоженных целей — 63 реактивных Shahed.

В то же время попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 27 местах. Еще в 13 местах упали обломки сбитых целей.

По состоянию на 08:30 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались 10 ударных беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 701-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.