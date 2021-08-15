Все условия согласованы: Супряга переходит в Серию А

Клуб Серии А Сампдория согласовал с киевским Динамо условия перехода украинского форварда Владислава Супряги.
Соглашение будет подписано на условиях годичной аренды с правом выкупа за фиксированную сумму.
Игрок якобы уже прибыл в Геную, где будет подписан контракт.
Изначально итальянцы выходили на киевлян с предложением в миллион евро за год аренды и последующим правом выкупа за €6 млн.
Однако по итогам переговоров сумма увеличилась до €1,5+7 млн.
По данным местных СМИ, о соглашении будет официально объявлено уже в понедельник, 16 августа.
Напомним, за Супрягой ранее охотился другой клуб из Генуи – Дженоа предлагала €9,5 млн.
При этом киевляне требовали не менее €15 млн и бонусы.
Итальянцы сочли такую сумму неподъемной для себя и решили сосредоточится на других кандидатурах по усилению своего нападения.