Дженоа снова пытается купить Супрягу: киевляне просят за форварда €15 млн

Футбольный клуб Дженоа, выступающий в итальянской Серии А, возобновил переговоры относительно трансфера форварда киевского Динамо Владислава Супряги.

Генуэзцы вернулись к кандидатуре украинца, поскольку их не устроили условия выкупа голландского нападающего Аталанты Сама Ламмерса.

Бергамаски хотят получить большинство денег за трансфер одним платежом, а также сохранить часть прав на игрока на случай его возможной перепродажи.

При этом если голландский форвард может обойтись Дженоа в €9,5 млн, то за украинца киевляне просят €15 млн.

В итальянских СМИ считают такую сумму неподъемной для Дженоа, что может привести к провалу переговоров.

Дженоа, которая ранее уже пыталась приобрести у Динамо 21-летнего Супрягу, попытается договорится о снижении цены игрока и аренде с обязательством выкупа, либо же о покупке игрока в рассрочку на несколько лет.

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу не рассчитывает по меньшей мере на шестерых игроков, которые сейчас находятся на сборах.

Эти футболисты не поедут на третий мини-сбор команды в Австрию, вместо чего вернутся в украинскую столицу, где будут искать себе новые варианты продолжения карьеры.

Среди отвергнутых Луческу игроков оказался Супряга и нигерийский полузащитник Бенито.

Источник: Сalciomercato

Фото: пресс-служба Динамо Киев