Всі умови узгоджено: Супряга переходить до Серії А

Клуб Серії А Сампдорія погодив з київським Динамо умови переходу українського форварда Владислава Супряги.

Угоду буде підписано на умовах річної оренди з правом викупу за фіксовану суму.

Гравець нібито вже прибув до Генуї, де буде підписано контракт.

Спочатку італійці виходили на киян із пропозицією в мільйон євро за рік оренди і подальшим правом викупу за €6 млн.

Проте за підсумками перемовин сума збільшилася до €1,5+7 млн.

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За даними місцевих ЗМІ, про угоду буде офіційно оголошено вже в понеділок, 16 серпня.

Нагадаємо, за Супрягою раніше полював інший клуб із Генуї – Дженоа пропонувала €9,5 млн.

При цьому кияни вимагали не менше €15 млн та бонуси.

Італійці визнали таку суму непідйомною для себе і вирішили зосередитися на інших кандидатурах щодо посилення свого нападу.