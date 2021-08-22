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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Шахтер обыграл Черноморец в матче пятого тура УПЛ

Шахтер обыграл Черноморец в матче пятого тура УПЛ

21 августа Черноморец и Шахтер сыграли в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги-2021/22. Встреча команд состоялась в Одессе на стадионе Черноморец и завершилась со счетом 3:0.

В первом тайме Шахтер продемонстрировал свое стремительное желание победить в этом поединке. На 34-й минуте Судаков уверенно отправил мяч в сетку, открыв счет матча.

Не успело пройти даже 15 минут, как Шахтер вновь сделал уверенный шаг на пути к победе. На 45-й минуте Алан Патрик забил второй гол на счет донецкого футбольного клуба.

Однако горняки решили, что этого тоже недостаточно. На 90-й минуте Соломон отобрал кожаного у Мудрика, метко закинув его в сетку ворот.

Пятый тур УПЛ

Завтра, 22 августа, в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги-2021/22 запланирована встреча Мариуполя и Зари. Матч начнется в 17.00 по киевскому времени.

В этот день еще встретятся спортсмены из футбольных клубов Александрия и Колос. Этот матч запланирован на 19.30 по Киеву.

22 августа в поединке также сойдутся киевское Динамо и черниговская Десна. Начало матча запланировано на 21.30 по киевскому времени.

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Фото: ФК Шахтер

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