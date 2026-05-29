Ямало-Ненецкий автономный округ РФ находится на севере России в арктической зоне Западно-Сибирской равнины.

Если смотреть, где находится Ямал на карте, — это регион Крайнего Севера России, более чем в 2 тыс. километрах от границы с Украиной.

Как найти Ямал на карте

Ямал на карте расположен преимущественно за Полярным кругом. Более половины территории округа находится в арктической зоне, небольшая часть заходит на восточные склоны Уральского хребта.

На территории округа расположен полуостров Ямал, который омывается водами Карского моря. Сам регион занимает огромную площадь, которая почти на треть превышает территорию Франции.

Ямало-Ненецкий автономный округ (Ямал) является одним из ключевых регионов России для добычи природного газа и нефти.

Он расположен в Западной Сибири, на значительном расстоянии от зоны боевых действий.

Воздушная тревога на Ямале 29 мая

Несмотря на это, в Ямало-Ненецком автономном округе РФ 29 мая впервые с начала полномасштабной войны ввели режим ракетной опасности.

По данным российских СМИ, жители региона получили экстренные сообщения от МЧС с рекомендациями оставаться в помещениях, держаться подальше от окон и сохранять спокойствие.

Аналогичные предупреждения также были объявлены в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, Пермском крае, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

На фоне объявленной опасности временно приостановили работу аэропортов Екатеринбурга, Челябинска и Перми — они прекратили прием и отправку рейсов.

Кроме того, в аэропорту Тюмени сообщается о задержке как минимум семи рейсов.

