Летние перевозки в Украине: Укрзализныця усиливает популярные маршруты
- Летом растет пассажиропоток, поэтому Укрзализныця увеличивает количество рейсов.
- Добавляются новые поезда по популярным маршрутам по Украине.
- Билеты продаются заранее, движение поездов адаптируется под спрос.
Летом обычно меняется пассажиропоток, ведь из-за каникул и периода отпусков украинцы чаще путешествуют по стране, дети едут в лагеря или к родственникам в другие регионы.
В этот период возрастает нагрузка на железнодорожное сообщение, поэтому перевозчики оперативно адаптируют графики и количество рейсов.
В связи с этим Укрзализныця объявила о расширении возможностей для путешествий по Украине в летний сезон, увеличивая количество поездов на самых популярных направлениях.
Как меняется движение поездов летом
С начала лета компания фиксирует перераспределение спроса и изменяет сложность маршрутов. В УЗ рассказали, что на менее загруженных направлениях уменьшается количество вагонов, а на наиболее популярных – наоборот, добавляются дополнительные места и рейсы.
Это позволяет более эффективно использовать подвижной состав и обеспечить большее количество поездок в пиковый период.
Какие поезда назначили на летний период
Для удовлетворения растущего спроса уже в ближайшее время переводятся на ежедневное курсирование следующие маршруты:
- Ужгород — Днепр;
- Львов — Запорожье;
- Львов — Кривой Рог / Запорожье;
- Ковель — Одесса;
- Ковель — Днепр;
- Харьков — Одесса;
- Николаев — Киев.
Также возобновляется курсирование поезда Сумы — Рахов, вновь соединяющего северные и западные регионы Украины, обеспечив прямое сообщение между рядом крупных городов и туристических направлений.
Отдельно для повышенного спроса между Киевом и Черновцами назначен дополнительный рейс Киев–Черновцы, который будет курсировать через ключевые областные центры.
Где купить билеты и как работает продажа
Продажа билетов открывается в соответствии с графиком курсирования поездов, обычно в пределах 20-5 суток до отправления. Купить билеты можно через мобильное приложение, онлайн-сервис или в кассах вокзалов.
Несмотря на сложные условия и повреждение инфраструктуры из-за военных действий, железнодорожники продолжают обеспечивать стабильное сообщение между регионами и расширяют возможности путешествий в пиковый летний период.