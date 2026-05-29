Летом обычно меняется пассажиропоток, ведь из-за каникул и периода отпусков украинцы чаще путешествуют по стране, дети едут в лагеря или к родственникам в другие регионы.

В этот период возрастает нагрузка на железнодорожное сообщение, поэтому перевозчики оперативно адаптируют графики и количество рейсов.

В связи с этим Укрзализныця объявила о расширении возможностей для путешествий по Украине в летний сезон, увеличивая количество поездов на самых популярных направлениях.

Что поменяется в движении поездов летом, читайте в нашем материале.

Как меняется движение поездов летом

С начала лета компания фиксирует перераспределение спроса и изменяет сложность маршрутов. В УЗ рассказали, что на менее загруженных направлениях уменьшается количество вагонов, а на наиболее популярных – наоборот, добавляются дополнительные места и рейсы.

Это позволяет более эффективно использовать подвижной состав и обеспечить большее количество поездок в пиковый период.

Какие поезда назначили на летний период

Для удовлетворения растущего спроса уже в ближайшее время переводятся на ежедневное курсирование следующие маршруты:

Ужгород — Днепр;

Львов — Запорожье;

Львов — Кривой Рог / Запорожье;

Ковель — Одесса;

Ковель — Днепр;

Харьков — Одесса;

Николаев — Киев.

Также возобновляется курсирование поезда Сумы — Рахов, вновь соединяющего северные и западные регионы Украины, обеспечив прямое сообщение между рядом крупных городов и туристических направлений.

Отдельно для повышенного спроса между Киевом и Черновцами назначен дополнительный рейс Киев–Черновцы, который будет курсировать через ключевые областные центры.

Где купить билеты и как работает продажа

Продажа билетов открывается в соответствии с графиком курсирования поездов, обычно в пределах 20-5 суток до отправления. Купить билеты можно через мобильное приложение, онлайн-сервис или в кассах вокзалов.

Несмотря на сложные условия и повреждение инфраструктуры из-за военных действий, железнодорожники продолжают обеспечивать стабильное сообщение между регионами и расширяют возможности путешествий в пиковый летний период.

