Этот учебный год в Днепре, как и по всей Украине, казался непростым и насыщенным. Образовательный процесс снова проходил в условиях вызовов военного времени.

При этом школьники продолжали учиться, завершать программы, составлять контрольные и готовиться к завершению учебного года.

Когда в Днепре начинаются летние каникулы 2026 года

Сегодня, 29 мая, в школах Днепра раздался последний звонок — торжественный и одновременно эмоциональный момент, символизирующий завершение учебного года для выпускников и переход к летнему отдыху для младших школьников.

В то же время, важно понимать, что сам факт последнего звонка не всегда означает полное завершение обучения. Для части учащихся впереди могут быть консультации, экзамены или завершение учебных программ в соответствии со школьным графиком.

Жесткой единой даты завершения обучения в Украине нет, поэтому каждое учебное заведение самостоятельно формирует график в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки. Однако у большинства школ Днепра учебный процесс уже завершился или закончится в начале июня, после чего стартуют летние каникулы.

Сколько продлятся летние каникулы в Днепре в 2026 году

В 2026 году летние каникулы в школах Днепра продлятся около трех месяцев — с начала июня после завершения учебного года до конца августа.

Департамент гуманитарной политики Днепра поздравил выпускников 2026 с праздником последнего звонка. В обращении отмечалось, что школьники проходят свой образовательный путь в чрезвычайно сложных условиях военного времени.

При всех трудностях дети смогли сохранить мотивацию к обучению, преодолеть вызовы дистанционного и смешанного формата образования и вырасти более зрелыми, ответственными и сильными личностями. Выпускникам пожелали с уверенностью двигаться вперед, не бояться принимать решения и строить собственную жизненную траекторию.

Праздничные события в лицее №139

Одним из ярких примеров празднования стал лицей №139 в Днепре, где в этом году обучение завершают сразу семь одиннадцатых и пять девятых классов.

Торжества собрали в школьных стенах учащихся в праздничном наряде, родителей с цветами и педагогов, сопровождавших детей на протяжении всего учебного пути.

Программа мероприятия включала:

выступления учителей и учащихся;

развлекательные номера;

традиционный школьный вальс, ставший эмоциональной кульминацией праздника.

Атмосфера была наполнена смешанными чувствами радости и легкой печали – момент прощания со школой всегда становится одним из самых памятных в жизни выпускников.

Поколение 2026: обучение во время войны

Выпускники этого года – это поколение, обучавшееся в условиях войны, воздушных тревог и постоянной неопределенности. Несмотря на это, они продолжали получать знания, поддерживать друг друга и строить планы на будущее.

Впереди их ждет новый этап жизни: поступление в заведения высшего образования, первые самостоятельные решения, возможные переезды и новую социальную среду. Именно эти шаги определят их дальнейший путь.

