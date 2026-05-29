В Украине в субботу, 30 мая, отключения света не прогнозируются.

Графики отключения света на 30 мая не будут применяться

Как сообщили в Укрэнерго, в субботу применение мер ограничения не планируется.

В то же время отмечается важность использования электроэнергии бережно в пиковые вечерние часы — с 18.00 до 22.00.

Ситуация в энергосистеме может изменяться, потребителям советуют следить за сообщениями на сайтах и ​​официальных страницах в соцсетях оператора системы распределения (облэнерго) конкретного региона.

Напомним, что по состоянию на 29 мая потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Оно было на том же уровне, что и в предыдущий день – в четверг.

В то же время из-за непогоды полностью или частично обесточены около 20 населенных пунктов в трех областях — в Киевской, Днепропетровской и Сумской.

Также в результате российских дроновых и артиллерийских ударов – на утро были зафиксированы новые обесточевания в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

К слову, в июне 2026 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется без изменений – 4,32 грн за кВтч.

