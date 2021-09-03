Украинский пловец Максим Крипак завоевал золото в комплексном плавании на дистанции 200 метров на летних Паралимпийских играх-2020 в Токио.

Он показал результат 2,05.68 и установил новый паралимпийский рекорд.

Вторым финиша добрался представитель Италии Стефано Раймонди, а третьим стал нидерландец Бас Таккен.

Для 26-летнего Максима это уже пятая медаль высшей пробы и седьмая в целом на этой Паралимпиаде.

Ранее он стал паралимпийским чемпионом на дистанциях в 100 и 400 метров вольным стилем, а также на 100-метровке баттерфляем, на дистанции 100 метров на спине. В активе Максима есть серебро на дистанции 50 метров вольным стилем.

2 сентября на дистанции 100 метров на спине в классе S10 Крипак установил мировой рекорд, обновив его на 0,05 секунды.

Сейчас в активе сборной Украины 90 медалей: 22 золотых, 43 серебряных и 25 бронзовых. С этим результатом наша сборная занимает пятое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио.