В Токио завершилась церемония закрытия Паралимпийских игр-2020

В столице Японии 5 сентября официально завершились Паралимпийские игры-2020, во время которых лучшие спортсмены мира соревновались за престижные медали.

Украинский флаг пронес двукратный паралимпийский чемпион по пулевой стрельбе Василий Ковальчук. Во время соревнований 48-летний спортсмен завоевал две награды — серебро и бронзу.

На церемонии закрытия Игр паралимпийский флаг передали Франции, которая в 2024 году будет принимать Паралимпиаду (спортивные соревнования пройдут в Париже).

Как и церемония закрытия Олимпийских игр-2020, это мероприятие также проходило без зрителей, однако на трибунах находились некоторые почетные гости.

Согласно традиции, в Токио погасили паралимпийский огонь, который зажгли во время торжественной церемонии открытия соревнований в этом году.

За это время более 100 стран мира пополнили свои копилки спортивными наградами. Китай возглавил медальный зачет — паралимпийцы завоевали 207 медалей (96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую).

На втором месте — Великобритания с 124 наградами (41 золотая, 38 серебряных и 51 бронзовая), а третье место заняли Соединенные Штаты Америки с 104 паралимпийскими медалями (37 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовая).

Украина находится на шестом месте в медальном зачете. Во время соревнований наши лучшие спортсмены завоевали 98 наград. Среди них — 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей.