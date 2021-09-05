Україна залишається на шостому місці в медальному заліку Паралімпійських ігор-2020. Наша збірна завоювала вже 98 медалей, з яких 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових.

При цьому за кількістю нагород жовто-сині опинилися на п’ятому місці – в кінці змагань українці за цим показником поступилися збірній Сполучених Штатів Америки, які напередодні обійшли покрити в медальному заліку.

Перше місце продовжує з відривом зайняла збірна Китаю, на рахунку якої 96 золотих, 60 срібних і 51 бронзову медаль.

На другому місці Великобританія – її атлети здобули 41 золоту, 38 срібних і 45 бронзових нагород.

На третє місце в самому кінці змагань змогла піднятися збірна США – у неї 37 золотих, 36 срібних і 31 бронзова медаль.

Четверте місце в медальному заліку посіла збірна ПОКР – у її атлетів 36 золотих, 33 срібних і 49 бронзових нагород.

В останній день українську збірну на п’ятому місці потіснила збірна Нідерландів – яка завоювала 25 золотих, 17 срібних і 17 бронзових медалей.

У ТОП-10 також увійшли команди Бразилії (22/20/30), Австралії (21/29/30), Італії (14/29/26) та Азербайджану (14/1/4).

Паралімпійські ігри-2020 у японській столиці триватимуть до 5 вересня. У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 країн у 22 видах спорту. Україну представляють 143 паралімпійці у 15 видах спорту. Це сьомі Ігри для паралімпійської збірної України.