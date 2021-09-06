В УАФ объяснили, почему с Шевченко не продлили контракт

В Украинской ассоциации футбола опубликовали объяснение касательно причин не продления контракта с Андреем Шевченко и его тренерским штабом.

В организации отметили, что Исполком УАФ еще в июне 2020 года принял решение о пролонгации контракта с в то время главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко и его штабом до декабря 2022 года.

— Вместе по инициативе самого Андрея Шевченко и его ассистентов тогда было согласовано, что контракт предусматривает разделение в части срока действия: до 30 июля 2021 плюс возможность пролонгации до конца 2022 года.

Несмотря на то, что УАФ не получила от Андрея Шевченко или его уполномоченных представителей ни одного официального письма о пролонгации контракта, со своей стороны УАФ направила официальное письмо Шевченко о возможном продолжении сотрудничества после окончания первой части контракта 30 июля 2021 года.

В УАФ добавили, что соответствующее письмо тогда же поступило на адрес Шевченко, который он указал в контракте как единственное официальное средство коммуникации, а также средствами электронной связи его уполномоченному представителю. Однако ответа на него УАФ так и не получила. Поэтому начались переговоры с вероятными кандидатами для формирования нового тренерского штаба национальной сборной Украины.

— Надо признать, что мы были не готовы к такому развитию событий, и поэтому назначение нового тренерского штаба сборной Украины несколько затянулось. Я хочу подчеркнуть, что со стороны УАФ не шла речь об уменьшении суммы контракта. Предполагалось проговорить, согласно европейской практике, некоторые изменения пропорции между постоянной и бонусной частей выплат, а также увеличение сроков пребывания Андрея Николаевича и его ассистентов в Украине и возможность продолжения сотрудничества до окончания Евро-2024, — рассказал официальному сайту УАФ генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Перед матчем с Францией Андрей Шевченко провел пресс-конференцию, где рассказал о ситуации, которая сложилась с его контрактом с УАФ.

Специалист отметил, что был намерен продлить контракт главного тренера сборной Украины с УАФ. Но переговоров с ним не провели.

1 сентября Шевченко сообщил об уходе из сборной Украины. УАФ вела переговоры с Сергеем Ребровым, но подписать соглашение не получилось из-за его контрактных обязательств перед клубом Аль-Айн из ОАЭ, который он возглавил летом.

17 августа исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины назначен Александр Петраков.