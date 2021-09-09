Украинская спортсменка Ярослава Магучих и представительница России Мария Ласицкене снова сделали общую фотографию после недавнего скандала на Олимпиаде-2020.

На этот раз легкоатлетки сфотографировались после финала Бриллиантовой лиги, что проходил в швейцарском Цюрихе.

Соответствующее фото опубликовала легкоатлетка из Австралии Элинор Паттерсон в Instagram. Между тем на снимке есть еще несколько спортсменок.

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Видно, как МАгучих и Ласицкене стоят рядом. Более того, россиянка обнимает 19-летнюю легкоатлетка за плечо, позируя.

Фотография сделана не на пьедестале как на Олимпийских играх-2020. И спортсменки стоят без национальных флагов.

Также на фото есть еще одна представительница Украины — Ирина Геращенко.

Отметим, что Магучих имеет воинское звание младшего сержанта Вооруженных сил Украины, а Ласицкене — звание капитана Вооруженных сил России.

В финале соревнований по легкой атлетике Бриллиантовая лига Ярослава Магучих заняла второе место, она показала результат 2,03 м. Первое место досталось Ласицкене с результатом 2,06 м.

В то же время Ирина Геращенко заняла четвертое место, прыгнув на 1,96 м.

Скандал на Олимпиаде-2020

На Олимпийских играх-2020 в Токио Ярослава Магучих стала бронзовым призером в соревнованиях по прыжкам в высоту, преодолев 2 м.

Золото досталось представительнице ОКР Марии Ласицкене, которая прыгнула в высоту 2,04 м.

После финального соревнования Магучих сделала совместное фото с россиянкой. На фото легкоатлетки появились с флагами Украины и ОКР.

Фото: Getty Images

Впоследствии в украинском инфопросторе разгорелся настоящий скандал. Одни раскритиковали легкоатлетку, а другие — встали на защиту, отмечая — спорт вне политики.

Сама же Магучих отметила, что у нее не было политической позиции. Также она сказала, что не отрицает, что между Украиной и РФ идет война.