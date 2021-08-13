8 серпня у Токіо завершились 32-гі літні Олімпійські ігри. Спортсмени, які представляли Україну, змогли поповнити державну скарбничку 19 медалями і посісти 16-те місце у світі за кількістю виграних нагород на Олімпіаді-2020.

У медальному заліку Ігор-2020Україна посіла 44-ту сходинку. Наша країна була представлена найменшою кількістю спортсменів за всю історію Олімпіади – 157. Вони змагалась у 25 видах спорту та 30 дисциплінах.

Олімпійські ігри 2020 у Токіо безперечно увійдуть в історію України. Адже змагання були насичені різними моментами: починаючи від значущих перемог до скандалів із фото та складом делегації.

Детальніше про залаштунки змагань, українські скандали та підсумки Олімпійських ігор 2020 читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Сльози Килипко через відсутність тренера

Українка Марина Килипко стала п’ятою у стрибках із жердиною на Олімпіаді-2020. Відзначимо, що це найкращий результат України у цьому виді спорту за всю історію.

Однак у прямому ефірі легкоатлетка емоційно заявила, що могла показати кращий результат, якби з нею поїхав на змагання особистий тренер Віктор Шевцов.

Нагадаємо, Килипко успішно стрибнула зі жердиною на 4,50 м, але висоту 4,70 м тричі не змогла подолати.

Такий результат спортсменка пояснила відсутністю тренера, з яким працює уже 15 років.

Тоді ж Килипко зі сльозами на очах поскаржилася, що їй важко було самій все переживати і дуже не вистачало тренера поруч, а також розкритикувала через це федерацію.

– Підготовка до змагань пройшла добре. Я зробила все, що від мене залежало. Єдине, я вважаю, має бути тренер. Тому що це стрибки з жердиною, у кожного все індивідуально. І ніхто ніяк не зміг би мені допомогти. Я тричі просила. Зі сльозами казала, що мені потрібен тренер, – розповіла дівчина.

У коментарі Фактам ICTV міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт пояснив, що делегація могла взяти лише половину тренерів. Тому їх брали лише для спортсменів, які перебувають у топ-10 у своїх видах, а Килипко на той час до таких не належала.

– У Токіо було лише 15 людей, які, так би мовити, обслуговували майже три сотні спортсменів і тренерів. За вимогами Міжнародного олімпійського комітету, на 100% спортсменів, які їдуть на Олімпіаду, у делегацію можна включати лише 50% персоналу: особистих тренерів, лікарів, масажистів, психологів, – додав міністр.

За словами Гутцайта, федерація кожного виду спорту вирішує, хто увійде в ці списки, та хто із тренерів поїде на змагання.

– Є спортсмени, які входять в топ-10 за міжнародними результатами. На жаль, Килипко у цей топ-список перед Олімпіадою не входила, тому її тренера в Токіо не взяли. Але там були тренери, які допомагали їй виступати, – зауважив міністр.

Як сказав Гутцайт, так було у кожному виді спорту: у боротьбі було 11 учасників – 10 тренерів поїхали їм допомагати, а легкоатлетів було 47, і поїхало лише 30 тренерів.

Що було не так із українською делегацією

Ще одне питання виникло в інфопросторі після ситуації з Килипко щодо української делегації: хто поїхав разом із спортсменами у Токіо, а кого не додали у списки і чому.

Так, після завершення змагань олімпійський чемпіон Жан Беленюк написав розгорнутий пост у Facebook, у якому зазначив, що нашій делегації варто було б скоротити кількість чиновників на користь тренерів.

Гутцайт у коментарі пояснив, що серед української делегації на Олімпіаді в Токіо було 15 так званих спортивних функціонерів, із них четверо осіб від Мінмолодьспорту. Водночас, як додав він, не всі спортсмени змогли поїхати зі своїми тренерами.

Списки тих, хто їхатиме на змагання із тренерів та спортсменів, надають відповідні федерації. Загалом із повним списком делегації можна ознайомитися на сайті Мінмолодьспорту.

– Спортивні функціонери – це все так званий обслуговуючий персонал для спортсменів. Тим паче, це люди, які замінювали один одного – приїжджав один, а інший повертався в Україну, – пояснив Гутцайт.

За словами Гутцайта, неможливо прибрати когось із делегації штабу та замінити його на тренера. Це правила міжнародного олімпійського комітету.

– Ми займалися квитками, зустрічами, привітаннями, логістикою та всім іншим, щоб наші спортсмени були зосереджені виключено на змаганнях, – наголосив міністр.

Магучіх сфотографувалась з росіянкою

Ще одним скандальним моментом для України на Олімпіаді-2020 стало спільне фото бронзової призерки Ярослави Магучіх із російською спортсменкою Марією Ласіцкене.

Так, опісля фіналу у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 Магучіх сфотографувалася із представницею ОКР Марією Ласіцкене, після чого обійняла її. На світлині легкоатлетки зображені з прапорами України та ОКР.

Через цю світлину в українському інфопросторі розгорівся справжній скандал. Одні розкритикували 19-річну спортсменку, а інші – стали на захист дівчини.

Так, бронзовий призер Олімпіади-2020 із карате Станіслав Горуна зауважив, що у фото немає зради, а спорт повинен бути поза політикою.

А от олімпійський чемпіон Жан Беленюк заявив, що представники української делегації на Олімпійських іграх повинні були пояснити спортсменам, які дії можуть спровокувати скандал у ЗМІ.

Сама ж Магучіх запевнила, що у неї не було політичної позиції. Також вона зауважила, що не заперечує, що між Україною та Росією триває війна.

— Я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною та РФ. Ми просто привіталися за олімпійськими традиціями. Я дуже шаную воїнів, які тримають оборону на фронті, щоб спортсмени могли виступати на міжнародній арені, – сказала легкоатлетка.

Гутцайт у коментарі Фактам ICTV припустив, що це могло статися через емоції від перемоги. Також він зазначив, що у міністерстві розглядають розробку посібників для атлетів, як та де себе поводити.

– Я думаю, те, що трапилося – це були емоції від перемоги на такому важливому міжнародному старті. Ми будемо більше уваги приділяти бесідам зі спортсменами щодо провокацій від країни-агресора. Скоріш за все, розробимо посібник для атлетів, як треба і де себе поводити, – прокоментував міністр.

Окрім того, з Магучіх вже провели бесіду представники Міністерства оборони України. Як повідомила заступниця міністра оборони Анна Маляр у Facebook, фото обіймів зі спортсменкою ОКР – це справді результат емоцій.

Зазначимо, що Магучіх є молодшим лейтенантом Збройних сил України.

Проблеми із підготовкою до Ігор у Токіо

Відомо, що Олімпійські ігри 2020 у Токіо перенесли на рік у зв’язку з пандемією коронавірусу. Тому олімпійські змагання проходили у 2021 році в умовах карантинних обмежень та правил, зокрема дотримання дистанції та носіння масок.

Як повідомили Фактам ICTV у прес-службі Мінмолодьспорту, найбільшим викликом для спортсменів стала пандемія, яка вплинула на їхній психоемоційний та фізичний стан.

Окрім того, за даними Мінмолодьспорту, проблема ще й полягає у відсутності в Україні достатньої кількості спортивних споруд та баз для тренувань.

– Неможливість виїжджати в інші країни позбавила спортсменів необхідної кількості тренувальних та змагальних днів, що стало одним із факторів впливу на результат, – додали у прес-службі.

Результати України на Олімпіаді-2020

Як ми вже зазначили вище, у активі України – 19 медалей (одна золота, шість срібних та 12 бронзових). Ще 23 спортсмени посіли 4-6-те місця у фінальних змаганнях. Ба більше, Україна вперше в історії завоювала медалі Олімпійських ігор у артистичному плаванні та карате.

Сльози Килипко, фото з росіянкою та склад делегації: головні українські скандали Олімпіади-2020 / 2 фотографии

– Українські олімпійці вибороли 19 медалей. Це набагато краще, аніж попередня Олімпіада в Ріо-2016. Тому будемо тільки нарощувати темпи, щоб показати гарний результат у Парижі-2024, – зауважив Гутцайт.

Міністр зазначив, що наступного тижня зустрінеться із головами федерацій та тренерами, щоб проаналізувати усі виступи спортсменів на Іграх-2020 та зробити висновки.

Фото: Getty Images, НОК