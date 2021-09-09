Українська спортсменка Ярослава Магучіх і представниця Росії Марія Ласіцкене знову зробили спільну світлину після нещодавнього скандалу на Олімпіаді-2020.

Цього разу легкоатлетки сфотографувалися після фіналу Діамантової ліги, що проходив у швейцарському Цюріху.

Відповідне фото опублікувала стрибунка із Австралії Елінор Паттерсон в Instagram. Між тим на світлині ще є декілька спортсменок.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eleanor Patterson (@eleanorpatterson)

Видно, як Магучіх і Ласіцкене стоять поруч. Ба більше, росіянка обіймає 19-річну легкоатлетку за плече, позуючи.

Світлина зроблена не на п’єдесталі як на Олімпійських іграх-2020. І спортсменки стоять без національних прапорів.

Також на фото є ще одна представниця України – Ірина Геращенко.

Відзначимо, що Магучіх має військове звання молодшого сержанта Збрйних сил України, а Ласіцкене – звання капітана Збройних сил Росії.

У фіналі змагань з легкої атлетики Діамантова ліга Ярослава Магучіх посіла друге місце, вона показала результат 2,03 м. Перше місце дісталося Ласіцкене з результатом 2,06 м.

Водночас Ірина Геращенко посіла четверте місце, стрибнувши на 1,96 м.

Скандал на Олімпіаді-2020

На Олімпійських іграх-2020 у Токіо Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою у змаганнях зі стрибків у висоту, подолавши 2 м.

Золото дісталось представниці ОКР Марії Ласіцкене, яка стрибнула у висоту 2,04 м.

Після фінального змагання Магучіх зробила спільне фото з росіянкою. На фото легкоатлетки постали із прапорами України та ОКР.

Фото: Getty Images

Згодом в українському інфопросторі розгорівся справжній скандал. Одні розкритикували стрибунку, а інші – встали на захист, зауважуючи – спорт поза політикою.

Сама ж Магучіх запевнила, що у неї не було політичної позиції. Також вона зауважила, що не заперечує, що між Україною та РФ йде війна.