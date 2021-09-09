МОК отстранил Северную Корею от Олимпиады-2022 в Пекине

Международный олимпийский комитет отстранил сборную Северной Кореи от участия в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Соответствующее решение опубликовал МОК на своем официальном сайте.

В заявлении организации говорится, что МОК принял решение приостановить деятельность Олимпийского комитета КНДР до конца 2022 из-за одностороннего решения НОК Северной Кореи не участвовать в летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

В решении также говорится о следующем:

финансовая поддержка НОК КНДР будет аннулирована;

на время дисквалификации НОК КНДР не будет иметь права пользоваться программами МОК;

если какой-то спортсмен из КНДР квалифицировался на Игры-2022 в Пекине, то МОК будет принимать решение отдельно по каждому атлету.

Таким образом, спортсмены из КНДР в Пекине смогут выступить только под нейтральным флагом.

Исполком МОК оставляет за собой право пересмотреть срок отстранения НОК Северной Кореи.

Олимпийский комитет Северной Кореи — единственный, не принявший участие в летних Олимпийских играх-2020 в Токио. В Северной Корее решили не отпускать своих спортсменов в Токио, чтобы якобы не распространялся коронавирус.

Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что таким образом руководство КНДР нарушило Олимпийскую хартию, которая требует обеспечить участие спортсменов в Играх.

На прошлых зимних Играх в Пхенчхане-2018 спортсмены из Северной Кореи прошли на церемонии открытия единой колонной со сборной Южной Кореи, а также сыграли общей командой в женском хоккее.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине должны состояться с 4 по 20 февраля 2022 года.

Источник: IOC