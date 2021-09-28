Донецкий Шахтер встретится с миланским Интером в рамках матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. Игра состоится 28 сентября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 19.45 по киевскому времени.

Где смотреть Шахтер — Интер?

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на платформе MEGOGO на канале MEGOGO Футбол 1.

В повторе матч можно будет посмотреть 29 сентября в 10.00 и 12.00 на канале MEGOGO Футбол 1.

Это будет шестая встреча команд в истории. Дважды преимущество было на стороне нерадзурри, еще трижды команды разошлись ничьей.

Последний раз соперники встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

После первого тура группового этапа донецкий Шахтер занимает последнее место в квартете D, не набрав очков. Такая же ситуация и в миланского Интер, который идет третьим. Лидером группы сейчас является молдавский Шериф (3), вторая строчка у мадридского Реала (3).

Фото: ФК Шахтер