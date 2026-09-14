Национальный кешбэк — государственная программа поддержки покупателей украинских товаров. Зарегистрированным участникам возвращают часть стоимости покупок на специальную карту, а полученные средства можно тратить на коммунальные и почтовые услуги, украинские продукты, лекарства, книги или благотворительность.

Факты ICTV разобрались, что известно о кешбэке за май 2026 года и есть ли основания говорить о прекращении программы.

Был ли выплачен Национальный кешбэк за май

Несмотря на то, что сейчас уже 14 сентября, украинцы до сих пор не получили выплату Национального кешбэка за май 2026 года. Деньги должны были поступить еще летом, но сроки несколько раз переносили. Точной даты зачисления средств нет.

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Сначала в Минэкономики сообщали, что кешбэк за майские покупки выплатят в июле. В конце июля этот график изменили: в Дії заявили, что выплаты за май и июнь ожидаются в августе.

Однако и этот срок прошел. Нового сообщения Минэкономики с конкретной датой выплаты именно за май не было.

Когда выплатят Национальный кешбэк за май

Сейчас неизвестно, когда именно деньги поступят получателям.

При этом саму программу Национального кешбэка не отменили. Правительство продлило срок ее действия до 30 апреля 2028 года.

Могут ли отменить Национальный кешбэк

Вопрос о целесообразности программы поднимали на уровне Верховной Рады.

19 августа глава парламентского Комитета по вопросам финансов Данило Гетманцев предложил отказаться от Национального кешбэка, а высвободившиеся средства направить на расширение программы 5-7-9% и страхование военных рисков.

Отдельно в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15512, который предусматривает другой подход к использованию средств, связанных с программой. Его принятие также не означает автоматического прекращения Национального кешбэка.

Кто из украинцев получил кешбэк за май 2026

По состоянию на 14 сентября выплату за май еще не провели. Поэтому говорить о том, что какая-то категория получателей уже получила именно майский кешбэк, оснований нет.

При этом программа продолжает работать, а размер кешбэка зависит от категории товара и составляет 5% или 15%, а максимальная сумма за месяц — 3 тыс. грн.

Таким образом, главный вопрос сейчас — не отмена программы, а дата, когда украинцам наконец перечислят кешбэк за май 2026 года. Пока официальной даты нет.

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