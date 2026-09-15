Часть законопроектов, от принятия которых зависит получение Украиной международной финансовой помощи, Верховная Рада должна рассмотреть на этой неделе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во вторник, 15 сентября.

Зеленский призвал Раду поддержать необходимые законопроекты

— Я благодарен всем парламентариям, которые сегодня голосовали положительно в Верховной Раде. И также на эту неделю запланирована часть законопроектов, которые означают для Украины деньги от партнеров, — отметил глава государства.

По словам Зеленского, на повестке дня парламента находятся семь законопроектов.

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Большая часть из них должна пройти первое чтение. Президент подчеркнул, что все эти документы необходимы для финансирования дефицита государственного бюджета.

Он подчеркнул, что речь идет о вопросах государственного значения, “которые касаются всех в Украине, а не кого-то отдельно – не отдельную партию, группу или личность”.

— Некоторые вещи могут быть сложными, могут быть неприятными и непопулярными. Но сейчас без этих вещей невозможно. Невозможно обеспечить полную потребность нашей обороны, устойчивости Украины. Украина – это больше, чем любая партия, или интерес, или пиарная стратегия, — отметил президент.

Зеленский добавил, что для покрытия дефицита бюджета необходимы положительные голосования в Верховной Раде.

— Я прошу всех в нашем государстве быть одинаково результативными ради Украины, — призвал президент.

Напомним, 1 сентября премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Украина может недополучить значительную часть из $29,5 млрд от международных партнеров.

Для получения этих средств необходимо принять 44 решения правительства и 26 законов, которые уже внесены в Верховную Раду.

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