На рассвете раздались взрывы в Киеве.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Взрывы в Киеве 16 сентября: что известно

В 05:06 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов.

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Впоследствии стало известно, что в Святошинском районе произошло возгорание складского здания из-за вражеской атаки. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

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