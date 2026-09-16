Марта Бондаренко, редактор ленты
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Взрывы в Киеве 16 сентября: в Святошинском районе загорелся склад
На рассвете раздались взрывы в Киеве.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
Взрывы в Киеве 16 сентября: что известно
В 05:06 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов.
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Впоследствии стало известно, что в Святошинском районе произошло возгорание складского здания из-за вражеской атаки. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий.
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