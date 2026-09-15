Кабинет министров подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2027 год. Главным приоритетом определено финансирование сектора безопасности и обороны, на который планируют направить 4 трлн 885 млрд грн.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Кабмин подал в Верховную Раду проект бюджета-2027

Подготовку проекта госбюджета на 2027 год правительство начало в конце июля.

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По словам премьер-министра Сергея Корецкого, бюджетный документ должен соответствовать ключевым задачам государства: усилению обороноспособности, сохранению финансовой устойчивости и реализации продуманной социальной политики.

Премьер сообщил, что в проекте бюджета на оборону предусмотрено 4 трлн 885 млрд грн. Эта сумма составляет почти 44% ВВП.

Кроме того, Украина получает от международных партнеров материально-техническую помощь, среди которой ракеты, оружие, техника, снаряды, средства поражения и другое.

 — Мы рассчитываем, что это будет не менее 1 трлн грн, и это даже больше, чем в этом году. Однако хочу подчеркнуть, что потребности сил обороны на 2027 год значительно выше. Стоимость войны становится дороже. Работаем над финализацией точных расчетов, — добавил он.

Расходы на образование в проекте бюджета определены на уровне 328,5 млрд грн, на медицину — 292,5 млрд. Обе суммы превышают показатели этого года.

Предусматривается увеличение финансирования социальных программ, поддержки ветеранов и внутренне перемещенных лиц, жилищных программ.

Дополнительные ресурсы должны получить регионы и громады для восстановления, развития и повышения качества жизни людей.

Бюджетная декларация на 2027-2029 годы

Основой для подготовки проекта госбюджета стала Бюджетная декларация на 2027-2029 годы, которую Кабинет министров одобрил 17 июня.

В документе рассматриваются два сценария развития событий. Базовый предусматривает существенное улучшение ситуации с безопасностью с 2027 года. Сценарий устойчивости учитывает возможность более длительного хода военных действий.

Для формирования показателей бюджетной декларации использовали именно базовый сценарий.

В соответствии с ним реальный ВВП должен вырасти на 4,5% в 2027 году, на 5,3% в 2028 году и на 6,7% в 2029 году.

Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 11,53 трлн грн в 2027 году и должен увеличиться до 14,95 трлн грн в 2029 году.

Прогнозируется постепенное замедление инфляции — с 8,9% в декабре 2027 года до 5,1% в декабре 2029 года.

Среднемесячная заработная плата, согласно прогнозу, составит 35 010 грн в 2027 году и вырастет до 44 083 грн в 2029 году.

Курс доллара на конец 2027 года ожидается на уровне 48,3 грн.

Доходы государственного бюджета по базовому сценарию прогнозируются на уровне:

  • 3,01 трлн грн в 2027 году;
  • 3,42 трлн грн в 2028 году;
  • 3,73 трлн грн в 2029 году.

Правительство планирует постепенно уменьшать дефицит государственного бюджета — с 18,5% ВВП в 2026 году до 5,5% ВВП в 2029 году.

Бюджетная декларация предусматривает повышение социальных стандартов. Минимальную зарплату в 2027 году планируют увеличивать с учетом опережающих темпов по сравнению с инфляцией.

Прожиточный минимум в 2027-2029 годах планируют повышать на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта.

Предусмотрена и дальнейшая поддержка ветеранов и людей, пострадавших в результате вооруженной агрессии.

Показатели бюджетной декларации согласованы с международными партнерами и учитывают обязательства Украины по программам МВФ и ЕС.

В 2027 году Украина ожидает получить €45 млрд поддержки от ЕС.

Окончательные параметры государственного бюджета на 2027 год будут определяться во время рассмотрения и принятия соответствующего законопроекта Верховной Радой.

Дефицит средств в бюджете-2026

В 2026 году Украина столкнулась с дефицитом в 27 млрд грн на потребности обороны. По словам Корецкого, Министерство обороны уже использовало средства, предусмотренные до конца года, из-за удорожания войны.

Еще одним вызовом остается привлечение международного финансирования. 1 сентября Верховная Рада во второй раз не смогла принять два законопроекта, необходимые для получения третьего транша МВФ в размере $0,7 млрд и второго транша макрофинансовой помощи ЕС на €3,7 млрд.

Один из этих законопроектов предусматривает налогообложение посылок.

Премьер-министр сообщил, что правительство сегодня одобрило и в установленный законом срок передало Верховной Раде проект Государственного бюджета на 2027 год.

— Это бюджет воюющей страны. Наша ключевая задача — обеспечить потребности безопасности и обороны и сохранить финансовую устойчивость, — отметил он.

Корецкий отметил, что правительство и все органы власти работают над поиском источников для покрытия бюджетных потребностей.

— Мы четко осознаем, что Украина собственными доходами может покрыть лишь часть своих расходов. А значит, ответственная и слаженная работа с партнерами является фундаментом наполнения государственного бюджета и покрытия всех необходимых расходов и потребностей. Военных и социальных, — подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть часть законопроектов, от принятия которых зависит получение Украиной международной финансовой помощи.

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