Антидопинговые организации на основе изъятых из московской лаборатории проб и базы данных LIMS (Laboratory Information Management System — система управления лабораторной информацией) продолжают расследовать и рассматривать 492 дела.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что ранее изъятые материалы стали основанием для открытия 793 дел, к которым причастен 751 российский спортсмен.

Расследования продолжаются по 465 делам, которые ведут соответствующие антидопинговые организации, всего из них 39. Еще по 27 делам готовятся решения. 189 дел было закрыто, по 99 делам российских спортсменов уже наказали, в 13 случаях был вынесен оправдательный приговор.

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В феврале 2021-го движение за восстановление доверия к велоспорту (МРСС) опубликовало ежегодный антидопинговый рейтинг.

При его составлении учитываются инциденты с запрещенными веществами или препаратами в разных видах спорта и в странах.

Лидером рейтинга среди видов спорта стала легкая атлетика, у которой было зафиксировано за 2020 год 113 инцидентов с допингом – это более чем вдвое по сравнению с тяжелой атлетикой (50), которая расположилась на второй позиции.

В тройку лидеров также вошел американский футбол – 26 случаев.

Источник: WADA